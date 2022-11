Stoltenberg, după eșecul negocierilor dintre Kosovo și Serbia: Forțele NATO sunt pregătite

"Suntem dezamăgiți că disputa privind plăcuțele de înmatriculare nu a putut fi rezolvată. Acum este timpul pentru responsabilitate și decizii pragmatice. Ar trebui evitată escaladarea. Forțele KFOR ale NATO rămân pregătite", a afirmat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după o convorbire telefonică cu șeful diplomației UE, Josep Borrell.

Spoke to @JosepBorrellF. We are disappointed that it was not possible to solve the licence plate dispute. Now is the time for responsibility & pragmatic solutions. Escalation must be avoided. @NATO_KFOR remains vigilant.