Stoltenberg, către Zelenski. Ucraina este mai aproape de NATO ca niciodată. ”Abia aştept ziua când ne vom întâlni ca aliaţi”

”Aliaţii spun, într-adevăr, că Ucraina va deveni membră a Alianţei (Nord-Atlantice) şi au fost de acord să elimite exigenţa unui Plan de Acţiune în vederea Aderării (MAP)”, reiterează Stoltenberg.

Planul de Acţiune în vederea Aderării este un program care prevede reforme economice şi în domeniile apărării şi securităţii, pe care celelalte state care au devenit membre NATO au fost obligate să le îndeplinească înaiontea aderării.

Acest proces poate fi împovărător şi lung, iar eliminarea lui ar putea dinamiza în mod semnificativ aderarea Ucrainei la NATO, după ce Kievul este invitat să adere.

"Moscow doesn't have a veto on that"

Jens Stoltenberg, Nato Secretary General, says Ukraine has right to decide its own path into Nato alongside its allies

