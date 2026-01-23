Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice i-au lăsat pe cetăţenii ucraineni să înfrunte o iarnă grea, fără căldură şi curent electric, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

Atacurile ruseşti asupra sistemului energetic al Ucrainei au provocat întreruperi în alimentarea cu electricitate şi apă la Kiev, care acum durează de trei până la patru ori mai mult decât în iernile anterioare. Temperaturile au scăzut pe timpul nopţii în capitala ucraineană până la minus 20 de grade Celsius.

Atacurile Rusiei a paralizat sistemul energetic

Rusia afirmă că atacurile sale asupra Ucrainei au scopul de a-i diminua capacitatea de luptă. Ucraina susţine că atacurile ruseşti vizează civilii, urmârind să înfrângă voinţa naţională. Polonia a fost un susţinător ferm al Ucrainei de la începutul războiului.

„Având în vedere situaţia gravă din Ucraina... premierul Donald Tusk a comandat echipamente pentru a proteja civilii de efectele temperaturilor scăzute", a declarat Ministerul de Interne polonez într-un comunicat.

Până în prezent, cetăţenii polonezi au donat peste 5,8 milioane de zloţi (1,62 milioane de dolari) într-o campanie de strângere de fonduri pentru achiziţionarea de generatoare pentru Kiev.

„Pentru noi este un gest de sprijin. pentru ei, o şansă reală de a supravieţui iernii", au declarat organizatorii campaniei pe site-ul lor web.

Varșovia a transmis ajutor direct la Kiev

Ministerul de Interne polonez a anunţat că 379 de generatoare de energie electrică şi 18 centrale termice vor fi livrate Ucrainei de către Agenţia Guvernamentală pentru Rezerve Strategice, iar alte 447 de generatoare vor fi furnizate din fonduri ale Uniunii Europene.

Municipalitatea Varşoviei va dona 90 de generatoare capitalei ucrainene Kiev.

„Cu toţii observăm ce se întâmplă în Ucraina chiar acum, aceste atacuri brutale ale Rusiei asupra infrastructurii critice, asupra oraşelor ucrainene, care provoacă victime civile, dar care au dus şi la întreruperea alimentării cu energie electrică a unei mari părţi a oraşului Kiev", a declarat primarul Rafal Trzaskowski într-o conferinţă de presă.

