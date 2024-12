Statuia lui Prigojin, fostul lider al Wagner, inaugurată departe de Rusia. Statul în care a fost ridicată | FOTO

Efigia lui în bronz poartă un walkie-talkie şi o vestă antiglonţ cu trei încărcătoare. Lângă el, cu un kalaşnikov în mână, braţul său drept Dmitri Utkin, decedat în acelaşi timp cu el, pe 23 august 2023, într-un accident aviatic care a avut loc la două luni după revolta lor eşuată din Rusia.

Spre deosebire de alte ţări africane unde contingentele sale au fost restructurate sub numele de "Africa Corps", cei denumiţi "wagnerţî" (membrii grupului Wagner) îşi păstrează în continuare toată influenţa asupra Republicii Centrafricane după ce au fost desfăşuraţi în 2018 în această ţară, la cererea preşedintelui Faustin Archange Touadera. În schimb, grupul a obţinut pentru filialele sale licenţe de exploatare a minelor de aur şi de diamante.

Inaugurarea, celebrată în prezenţa mai multor oficiali şi militari centrafricani de rang înalt, printre care ministrul apărării şi şeful Statului Major al forţelor armate, "se înscrie în cadrul relaţiilor bilaterale" între Republica Centrafricană şi Rusia, potrivit contului de Facebook al poliţiei naţionale centrafricane.

"Ruşii trebuie să fie sărbătoriţi pentru eforturile lor consimţite în ţara noastră (...), invit alte ţări africane să se inspire din acest exemplu pentru a-i celebra pe Prigojin şi pe toţi ruşii", a declarat Elysee Bafolo, agent imobiliar de 30 de ani.

L’heure de la grande révélation a sonné. Une statue à la gloire du dirigeant du pays ? Non du groupe #Wagner et de ses dirigeants: Prigozhin et Utkin. Il y aura bientôt en #centrafrique plus de statues à la gloire du groupe Wagner qu’en Russie pic.twitter.com/SChhVZ9B26