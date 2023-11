Decizie bizară a Kremlinului. Mercenarii Wagner, asimilați de Garda Națională, sub conducerea fiului lui Evgheni Prigojin

Fondatorul companiei private de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, fost aliat al lui Vladimir Putin, a murit în august într-un accident dubios de avion, după ce în iunie luptătorii săi au capturat oraşul rus Rostov pe Don, unde se află comandamentul rus pentru războiul din Ucraina, şi au mărşăluit spre Moscova într-o tentativă de revoltă, acte pe care liderul de la Kremlin le-a declarat drept "trădare".

După moartea lui Evgheni Prigojin şi dezmembrarea Wagner, alte grupuri de mercenari ai companiei s-au alăturat probabil unei alte companii militare private ruseşti, Redut, care are în total 7.000 de oameni, notează Ministerul britanic al Apărării pe baza informaţiilor primite.

