Statuia de ceară a regelui Charles al III-lea de la Madame Tussauds din Londra a fost vandalizată cu ciocolată. VIDEO

Activişti ecologişti din grupul ”Just Stop Oil” au aruncat cu tartă în statuie în cadrul unei serii de acţiuni, de la începutul acestei luni, prin care cer oprirea exploatării petrolului gazelor naturale, relatează AFP.

Doi membri ai grupului, care au cumpărat bilete de acces în muzeu, au zdrobit o prăjitură cu ciocolată pe faţa statuii de ceară a regelui - un apărător fervent al mediului -, a revendicat într-un comunicat ”Just Stop Oil”, conform News.ro.

În cursul acestei acţiuni, unul dintre activişti a repetat declaraţii dintr-un discurs pe care Charles - pe atunci prinţ de Wales - l-a susţinut în 2019, în care sublinia că tinerii din generaţia nepoţilor săi ”cer fapte imediate şi nu doar vorbe”.

”Ştiinţa este clară. Cererea este clară: doar opriţi noile proiecte petroliere şi gazifere. E floare la ureche (a piece of cake, în engleză)”, au anunţat într-un comunicat activiştii Eilidh McFadden, în vârstă de 20 de ani, şi Tom Johnson, în vârstă de 29 de ani.

Contactat de AFP, Muzeul Madame Tussauds nu a răspuns imediat.

Potrivit The Press Association (PA), patru persoane au fost arestate în acest dosar.

Grupul ”Just Stop Oil” a lansat la începutul lui octombrie o serie de blocaje zilnice la Londra, unde a aruncat cu supă de roşii pe tabloul ”Floarea-Soarelui” a lui Vincent Van Gogh, la National Gallery, şi au vandalizat cu vopsea sediul unui dealer Aston Martin.

Activişti din cadrul grupului ecologist ”Last Generation” au aruncat cu piure, duminică, pe tabloul ”Les Meules” al lui Claude Monet, la un muzeu din Potsdam, în Germania.

Climate activists have thrown chocolate cake at a Madame Tussauds wax figure of King Charles III in London.

The two protestors are from the environmental group Just Stop Oil and are demanding that the UK government halt all new oil and gas licences. pic.twitter.com/ISjy9JQKGd