Starurile de la Hollywood i-au adus omagiu lui Luke Perry. ”Prea devreme”

Ian Ziering, Molly Ringwald, Josh Gad, Charlie Sheen sunt câteva dintre vedetele de la Hollywood care au transmis mesaje pe reţelele de socializare despre actorul Luke Perry, care a decedat, luni dimineaţă, la vârsta de 52 de ani.

Actorul, care a fost spitalizat miercuri după ce a suferit un atac vascular cerebral, a murit luni dimineaţă.

Perry era cunoscut pentru rolul Dylan McKay din serialul produs de Fox, "Beverly Hills, 90210". Recent, el a jucat rolul Fred Andrews în serialul "Riverdale", transmite News.ro.

Colegul lui Perry din "Beverly Hills, 90210", Ian Ziering, a scris pe Twitter: "Dragă Luke, am să mă gândesc cu căldură la momentele pe care le-am petrecut în ultimii 30 de ani. Călătoria ta să fie îmbogăţită de frumoasele suflete care au plecat înaintea ta, aşa cum ai făcut-o tu aici, pentru cei pe care i-ai lăsat în urmă".

Molly Ringwald, din "Riverdale", care a interpretat rolul fostei sale soţii în serial, a scris că vestea a întristat-o. "Îmi vei lipsi atât de mult, Luck Perry! Transmit dragostea mea către familie".

Josh Gad a scris pe Twitter că vestea morţii lui Perry este "absolut copleşitoare", în timp ce Jon Cryer, actorul din "Doi bărbaţi şi jumătate", l-a numit "un tip încântător".

Joss Whedon, creatorul serialului "Buffy the Vampire Slayer", şi-a amintit prima întâlnire cu Perry, când a apărut în filmul din 1992. "Prima dată când l-am întâlnit pe Luke Perry am vorbit despre ce fel de film vrem să fie "Buffy". L-am întrebat dacă a văzut "Near Dark" şi mi-a arătat privirea de "Cum îndrăzneşti, domnule?" şi am ştiut că ne vom înţelege". "Amuzant, dedicat şi mereu plin de har. Nu trebuia să plece".

Scenariştii serialului "Riverdale" au scris pe Twitter de asemenea. "Ai fost un suflet vesel şi vibrant. Îţi vom simţi lipsa, dar mai ales moştenirea ta va fi totdeauna amintită. Odihneşte-te în dragoste şi pace, prietene!".

Charlie Sheen a scris: "Odihneşte-te în pace, prietene!. Prea devreme, Luke Perry".

Luke Perry s-a remarcat în seriale de televiziune şi filme - la începutul anilor 1980 - devenind celebru cu rolul Dylan din "90210". A continuat să joace, interpretând recent rolul tatălui lui Archie din producţia CW "Riverdale".

El a filmat pentru un rol în viitorul film al lui Quentin Tarantino despre criminalul în serie Charles Manson "Once Upon a Time in Hollywood".

