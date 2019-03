Viața lui Luke Perry în imagini. ”O să fiu asociat cu Dylan până voi muri, dar e OK”

Getty

Actorul american Luke Perry, cunoscut pentru rolul lui Dylan în serialul „Beverly Hills 90210”, a murit la vârsta de 52 de ani.

Miercuri, el a suferit un accident vascular în locuinţa din Sherman Oaks, California, însă nu s-a mai putut recupera.

Luke Perry s-a remarcat în seriale de televiziune şi filme - la începutul anilor 1980 - devenind celebru cu rolul Dylan din "90210". Recent, el a ajuns să joace în serialul „Riverdale” unde interpreta rolul tatălui lui Archie.

El a jucat și în cel mai recent film al lui Quentin Tarantino, alături de Leonardo DiCaprio și Margot Robbie. „Once Upon a Time in Hollywood", filmul despre criminalul în serie Charles Manson, urmează să apară în acest an.

”O să fiu asociat cu el până voi muri, dar este OK. Eu l-am creat pe Dylan McKay, este al meu”, spunea Luke Perry despre rolul său din Beverly Hills.

