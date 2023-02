Spaţiul aerian dintr-o zonă de deasupra lacului Michigan, închis pentru scurt timp din motive legate de „apărare naţională”

Încă un „obiect neidentificat” a fost deasupra regiunii centrale a statului Wisconsin, duminică seară, se arată într-o postare pe Twitter a OSINTdefender.

Nu după mult timp, s-a stabilit că nu exista vreo ameninţare, astfel că spaţiul a fost redeschis.

„Piloţiii care nu respectă procedura pot fi innterceptaţi, reţinuţi şi interogaţi de forţele de ordine”, a notat FAA în anunţul său iniţial de duminică, conform News.ro.

„FAA a închis pentru scurt timp o parte a spaţiului aerian deasupra lacului Michigan pentru a susţine acţiunile Departamentului Apărăriii. Spaţiul aerian a fost redeschis”, a precizat ulterior Administraţia Federală pentru Aviaţie.

Originally thought to be Returning to Base the U.S. Air Force E-3B Sentry appears to now be doing “Racetracks” in an attempt to either Detect or Identify something over Central Wisconsin which is extremely weird in my personal opinion. pic.twitter.com/zgDSFhpnr0