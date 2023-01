Un nor a stârnit o nebunie pe Internet. S-a spus că are formă de OZN, dar oamenii nu se mai opresc din glume. VIDEO&FOTO

Tiparul său, asemănător undelor, este cunoscut sub denumirea de "nor lenticular". Un nor atât de neobişnuit reprezintă un eveniment rar, notează jurnaliştii de la BBC.

Bursa este un oraş situat la baza unui lanţ muntos, o poziţionare care favorizează producerea acestui fenomen.

De la apariția imaginilor pe Internet oamenii nu se mai opresc din a comenta mesaje amuzante despre forma respectivului nor.

Incredible cloud formations witnessed in Turkey, were they added in post-editing or were they real? What is the purpose of this strange in the sky? It feels like a UFO again, nature is really amazing #UFO #nature pic.twitter.com/ElyiZ2dAIa