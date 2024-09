Soţul celei mai bogate femei din Rusia, arestat sub acuzaţia de crimă după un schimb de focuri la birou. „Cum ai putut”

Două persoane au fost ucise într-un schimb de focuri, miercuri, la câteva străzi distanţă de Kremlin, la biroul Wildberries, în timp ce o dispută privind viitorul companiei a luat o turnură violentă. Alte şapte persoane au fost rănite, inclusiv ofiţeri de poliţie.

Vladislav şi soţia sa, Tatyana Bakalchuk, care a intentat divorţ în luna iulie, au fost implicaţi într-o dispută publică acerbă de când Wildberries a anunţat, în iunie, că intenţionează să fuzioneze cu firma de publicitate Russ Group.

Tatyana a fondat Wildberries, varianta rusă a Amazonului, în 2004, transformând-o dintr-un revânzător online de haine într-o piaţă importantă pentru toate tipurile de bunuri.

There was a shooting at the Wildberries head office in Moscow.

Wildberries reported that Vladislav Bakalchuk, the husband of the company's owner, and armed guards tried to "illegally enter" the head office.

Wildberries is Russia's largest online retailer. The company's… pic.twitter.com/BUY0OXWpAd