Soţiile şi mamele soldaţilor ruşi îi cer lui Putin să nu-i mai trimită „la măcel”. „Sunt trimiși ca mieii la tăiere”

Într-o înregistrare video postată de canalul independent rusesc de Telegram SOTA, femeile au declarat că cei dragi ai lor au fost „forțați să se alăture grupărilor de asalt” la începutul lunii martie, în ciuda faptului că au avut doar patru zile de antrenament de la mobilizarea lor din septembrie, scrie CNN.

Videoclipul le arată pe femei ținând în mână o pancartă pe care este scris un mesaj în limba rusă.

Different group of russian women... same story.... their men are sent to battle unprepared and without necessary equipment pic.twitter.com/i0ojxMiHS8