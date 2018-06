Soldat american reținut, după ce a furat un transportator blindat și a fugit de poliție

Bărbatul, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a furat vehiculul de la Fort Pickett, o bază a Gărzii Naţionale a forţelor armate din Blackstone, Virginia, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliţiei statului, Corinne Geller, într-un e-mail pentru Reuters, potrivit Agerpres.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk