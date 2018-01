Șofer Uber, surprins în timp ce se juca pe telefon în timpul unei curse

The Sun

Un șofer Uber din Londra a fost filmat de un pasager în timp ce se juca pe telefonul mobil, deși se afla în timpul unei curse.

Pasagerul, un jurnalist al publicației The Sun, s-a declarat ”șocat” de inconștiența șoferului și a reușit să filmeze momentul în care șoferul se juca pe telefon.

”Mă duceam spre casă de la serviciu și de îndată ce am urcat în mașină am observat un ecran luminos lângă șofer. Când am pornit, a început să atingă ecranul. În primă fază, am crezut că se uită după rute, dar când m-am uitat mai atent era vorba despre un joc”, a povestit pasagerul, potrivit The Sun.

Clientul a mai povestit că i-a fost frică să-i spună șoferului să oprească, pentru că era foarte târziu și trebuia să ajungă acasă.

