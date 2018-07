Soarta celui mai căutat jihadist din Australia. Acuzațiile aduse membrului ISIS

Neil Prakash a fost arestat în Turcia, în 2016, după ce a venit din Siria. Mai târziu, acesta a recunoscut parţial ca a plănuit atacuri teroriste pentru ISIS, care urmau să aibă loc în Australia. Anul trecut, în luna mai, prim-ministrul australiam Malcolm Turnabll spunea că se aşteaptă ca Prakash să fie extrădat "în câteva luni", conform BBC

Acum, se pare că Prakash va fi acuzat în Turcia. Guvernul australian s-a arătat dezamagint de această decizie. Autorităţile au precizat că bărbatul, care s-a născut la Melbourne, este acuzat că ar fi plănuit atentate teroriste care urmau să aibă loc în Australia. De asemenea, îndemna jihadiștii să comită atacaturi teroriste de tip lup singuratic asupra Statelor Unite.

În faţa instanţei, bărbatul ar fi spus că a fost forţat să facă clipuri de propagandă pentru ISIS, iar după aceea a părăsit gruparea, când i-a descoperit "adevărata faţă". În Australia este acuzat de apartenenţa la o grupare teroristă, alături de sprijinirea şi promovarea sa.

Judecătorul Ismail Deniz a respins cererea de extrădare a procurorului, spunând că nu a îndeplinit criteriile necesare.

This story is moving fast. Islamic State member Neil Prakash’s freedom is revoked before he takes a single step outside prison https://t.co/O4wr7pjMA3