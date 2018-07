Jihadista "Văduva Albă" ar plănui atacuri teroriste în cele mai populare destinații turistice din Europa. Locurile vizate

Spania, Insulele Canare, Cipru, Turcia şi Grecia se număra printre destinaţiile turistice care ar putea fi ţinta unui atac terorist, potrivit The Sun

Samantha Lewthwaite, originară din Aylsbury, Buckinghamshire, Marea Britanie a fost asociată cu o serie de atrocităţi teroriste, în special cele produse de către femei. Ea se află în libertate.

Se pare că cea supranumită "Văduva Alba" ar fi pus la cale planul pentru mai multe atacuri terorist care au avut loc în estul Africii, unde operează alături de gruparea teroristă al-Shabaab.

Soţul ei, Jermaine Lindsay, a ucis 26 de persoane când s-a aruncat în aer pe 7 iulie 2005, la metroul londonez. Acum, publicaţia britanică Daily Star susţine că "Văduva Alba" ar fi recrutat până la 30 de terorişti, pe care i-a instruit cum să fabrice bombe.

White Widow Samantha Lewthwaite ‘recruiting suicide bombers to attack British holiday hotspots in Spain, Greece and Turkey this summer’ — The Sun https://t.co/Vsw4XZuOfg pic.twitter.com/muLD1yJ38V