Siria a interceptat rachete israeliene în Damasc. Luptători din Hezbollahul libanez şi grupuri armate, vizați

„Apărarea noastră antiaeriană a interceptat o lovitură cu rachete a agresorului israelian în apropiere de Damasc”, a anunţat agenţia oficială siriană, Sana, scrie AFP, citată de Agerpres.

Israeli airstrikes on Damascus, Syria.

Areas south of Damascus and near Damascus International Airport were targeted. Syrian air defense confronted targets in the sky, downed 4 missiles.

Two soldiers were wounded, and material damage was caused. pic.twitter.com/zpXEOibKve