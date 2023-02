Sicriul cu trupul neînsuflețit al unui român, pierdut pe mijlocul unui drum din Austria. "Mi s-a făcut pielea de găină"

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Nicolae R., un român care a murit în Austria, luni, 13 februarie, la vârsta de 52 de ani, a ajuns pe mijlocul unui drum, după ce a căzut din mașina mortuară care în ducea în România.

"Așteptam la semaforul roșu. O furgonetă albă a venit puțin cam tare. Dintr-o dată, ambele uși s-au deschis și un sicriu de lemn maro a căzut pe șosea. M-am gândit: 'Doamne, nu se poate să se întâmple asta acum'", a declarat, pentru Bild, Sandra B., o femeie în vârstă de 40 de ani.

"Am auzit o bubuitură puternică, am crezut că a avut loc un accident. Apoi am văzut sicriul. Din întâmplare, o ambulanță a trecut pe acolo. Șoferul a aprins luminile intermitente, apoi a asigurat sicriul pentru ca nicio altă mașină să nu intre în el", a afirmat, la rândul său, Marvin S., 24 de ani, de profesie tehnician chimist.

Cei doi trecători s-au grăbit să îl ajute pe antreprenorul de pompe funebre, dar au avut parte de o surpriză.

"Când am ridicat sicriul, era incredibil de greu. Abia atunci mi-am dat seama că era cineva înăuntru. În acel moment mi s-a făcut pielea de găină. A fost pur și simplu înfricoșător. Sunt încă în stare de șoc", a spus Marvin.

După câteva minute, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Nicolae R. a fost pus în mașină, iar aceasta și-a continuat drumul spre România.

