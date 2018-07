Și-a prins piciorul la ieșirea din metrou. A refuzat ambulanța, speriată că nu avea bani

Speriată, le-a cerut ajutorul celor din jur, iar pasagerii s-au mobilizat. Au încercat să o ajute însă, când au văzut că este în zadar, s-au gândit să împingă vagonul.

S-au strâns în jur de 15 persoane şi, în câteva secunde, femeia a fost eliberată. Apoi a fost transferată la spital, pentru a primi îngrijiri medicale.

Potrivit martorilor, citați de CNN, victima a refuzat inițial chemarea unei ambulanțe speriată că ”are de plătit 3000 de dolari”. Impresionați de povestea ei, unii americani s-au oferit s-o ajute cu plata cheltuielilor medicale.

Police say a woman sustained a cut deep enough to expose the bone when her leg was tapped by a subway train in Boston. A witness at the scene says the woman still worried about not being able to afford an ambulance. https://t.co/7lwLFj878a pic.twitter.com/xkYniZVW2m