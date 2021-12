Serverele Amazon au picat. Probleme pentru mari companii din întreaga lume. Netflix și Disney+ sunt afectate

Potrivit companiei, defecţiunea are legătură cu probleme la interfaţa de programare a aplicaţiei (API), care este un set de protocoale pentru construirea şi integrarea software a aplicaţiei.

”Avem probleme la API şi la consolă în regiunea US-EAST-1”, a anunţat Amazon, adăugând că a identificat cauza şi că lucrează la remedierea problemei.

Downdetector a identificat 24.000 de incidente legate de Amazon raportate de persoane, potrivit News.ro.

Sunt afectate mai multe instituții guvernamentale, universități, dar și companii sau instituții de presă.

Platformele de streaming Disney+ și Netflix, precum și Associated Press au raportat probleme, potrivit CNBC.

BREAKING: Users say Amazon Web Services is suffering a major outage. The company provides cloud computing services to individuals, universities, governments and companies including The Associated Press.

Amazon has yet to comment on the outage and few details are available.