Serghei Șoigu ar fi ajuns subiect de glume pentru soldații Kremlinului. De ce a fost îndepărtat de la comanda războiului

„Presa rusă independentă a scris că, din cauza problemelor întâmpinate de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu este în prezent marginalizat de leadershipul rus, comandanţii operaţionali informându-l direct pe preşedintele Putin despre cursul războiului”, se arată în raportul zilnic al Ministerului britanic al Apărării, potrivit The Guardian, citată de News.ro.

Serviciile britanice de informaţii mai susţin că „ofiţerii şi militarii ruşi cu experienţă directă în război îl ridiculizează probabil în mod obişnuit pe Şoigu pentru conducerea sa ineficientă şi lipsită de contact, pe măsură ce progresul rusesc a stagnat”.

Şoigu probabil „s-a luptat” să îşi depăşească reputaţia care îl descrie drept „lipsit de prea multă experienţă militară”, se mai menţionează în raport.

