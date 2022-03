Separatiştii proruşi: Cel puţin 20 de morţi şi nouă răniţi în Doneţk, într-un atac ucrainean cu rachetă

”Apărarea teritorială” din Doneţk a postat pe Telegram imagini cu mai multe cadavre pline de sânge care zac în stradă, în mijlocul molozului.

Potrivit acestei surse, apărarea antiaeriană separatistă a interceptat o rachetă ucraineană, ale cărei ”schije” au atins apoi victimele.

#Ukraine: A ballistic missile strike in the center of Russian-controlled Donetsk. As reported, 9-20 civilians were killed, dozens injured. The remains and character of damage allow us to say that a 9M79-1 Tochka-U missile carrying a 9N123K cluster warhead was used. pic.twitter.com/p2K0gn9Qsb