Sentința primită de criminalul care-și ciopârțea victimele. Detaliul care l-a dat de gol

Judecătorul care a anunțat sentința, John McMahon, l-a descris pe Bruce McArthur ca fiind "răul pur", menționând că acesta ar fi continuat să ucidă dacă nu ar fi fost prins de poliție.

Ucigașul în serie, în vârstă de 67 de ani, și-a recunoscut responsabilitatea pentru uciderea a opt bărbați, între 2010 și 2017. Este vorba despre Andrew Kinsman, Selim Esen, Majeed Kayhan, Soroush Mahmudi, Dean Lisowick, Skandaraj (Skanda) Navaratnam, Abdulbasir Faizi și Kirushnakumar Kanagaratnam, scrie The Guardian.

Judecătorul a decis că McArthur nu va mai putea ieși din închisoare până la vârsta de 91 de ani.

Toronto serial killer Bruce McArthur, a landscaper and former mall Santa who killed and dismembered eight men between 2010 and 2017, is sentenced to life in prison https://t.co/4NO1EsNmpS pic.twitter.com/K1jPcIwGok

“Deși Bruce McArthur și-a asumat responsabilitatea pentru faptele comise, nu a existat nicio dovadă că regretă ceea ce a făcut”, a spus judecătorul.

McArthur viza bărbați care locuiau în condiții sărace, în orașul Toronto, astfel că disparițiile acestora nu au atras atenția la început. Victimele erau din Orientul Mijlociu sau Asia.

Bruce McArthur has pleaded guilty to 8 counts of first-degree murder. Victim impact statements read at his sentencing hearing have revealed more details about his victims. A judge decides McArthur's sentence Friday. These are his victims, and the voices of those who mourn them. pic.twitter.com/DhkjWml5FX