Sentință grea pentru o tânără care a mers la studii în Iran. De ce e acuzată

Săptămâna trecută, Guvernul australian a confirmat că tânăra Kylie Moore-Gilbert, lector la Universitatea din Melbourne, este una dintre cele trei persoane cu cetățenie australiană, deținute în Iran.

Luni, un purtător de cuvând al Ministerului iranian de externe, Sayyed Abas Mousavi, a declarat că un cetățean australian "a fost condamnat la închisoare, anul trecut, pentru spionaj". A doua zi, însă, purtătorul de cuvânt al Autorităţii judiciare, Gholamhossein Esmaili, i-a contrazis pe colegii săi, spunând că Moore-Gilbert ar fi spionat pentru o altă țară, "dar că procesul în cazul ei nu a avut loc".

