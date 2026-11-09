Trump afirmă că Ucraina va avea o „formă puțin diferită” după încheierea războiului: „Vom rezolva problema”

Donald Trump a declarat că Ucraina va rămâne probabil o țară liberă și independentă după încheierea războiului, dar cu o „formă puțin diferită”, făcând posibil aluzie la modificări ale granițelor Ucrainei în cadrul unui acord de pace.

„Cred că vom rezolva problema și cred că acest lucru se va întâmpla, iar Ucraina va ajunge să aibă o formă puțin diferită”, i-a declarat Donald Trump lui Ross Douthat, în cadrul emisiunii 60 Minutes de la CBS, conform Ukrainska Pravda.

Trump a făcut această remarcă drept răspuns la întrebarea lui Douthat dacă se așteaptă ca, în cele din urmă, lucrurile să „se încheie cu o Ucraină liberă și independentă”, în contextul încheierii războiului și al păstrării statalității Ucrainei.

Tot în interviu, el a susținut din nou că fostul președinte american Joe Biden a oferit Ucrainei 350 de miliarde de dolari în numerar și armament.

În schimb, Trump a afirmat că el însuși nu a oferit Ucrainei nimic, ci a vândut arme Europei la prețul întreg. El și-a exprimat regretul față de ceea ce a descris drept bani risipiți de Biden.

În opinia lui Trump, SUA au furnizat Ucrainei o cantitate enormă de armament, inclusiv „cele mai bune arme de pe Pământ”, dar nu au primit nimic în schimb. Douthat a remarcat apoi că americanii au obținut independența Ucrainei în schimbul acestui sprijin.

Trump nu a fost însă de acord, afirmând că acest lucru nu s-a întâmplat încă. „Nu ați obținut nimic până acum. Să vedem cum se vor desfășura toate lucrurile”, a spus Trump, făcând posibil referire la rezultatul negocierilor de pace și la încheierea războiului.

Douthat l-a întrebat apoi dacă președintele american se așteaptă ca viitorul Ucrainei ca țară liberă și independentă să aibă un deznodământ favorabil.

La finalul răspunsului său, Trump a reiterat încă o dată că „acest război nu ar fi avut loc niciodată” dacă el ar fi fost președinte.