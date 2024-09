Șefii unei mari fabrici, inspecții la angajații aflați în medical. „Nu e loc pentru cei care nu se pot da jos din pat”

Fără să anunțe, cei doi i-au vizitat la domiciliu pe angajații aflați în concediu medical. Când șefii au sunat la ușă, unii pur și simplu nu au deschis, iar alții au vrut să apeleze numărul de urgență 110, scrie publicația Electrive, citată de economedia.ro.

Totul s-a întâmplat după ce, în august, nivelul concediilor medicale în rândul celor 12.000 de angajați din Grunheide a crescut la 17%, iar la începutul lunii septembrie, acesta era încă de 11%.

„Asta însemna că trebuia să mergem la oameni. Și asta este ceea ce am făcut. Acest lucru nu are nimic de-a face cu suspiciunea generală. Pur și simplu am ales 30 de angajați care prezentau anomalii relevante, care erau în concediu medical de destul de mult timp, dar și la o mulțime de oameni care au predat primele bilete de boală”, a declarat Demmler.

Inspecțiile neanunțate nu au fost bine primite. „Puteai să-ți dai seama după agresivitate. Prin ușa trântită. Fiind amenințat cu Poliția. Fiind întrebat dacă nu trebuie să faci mai întâi o programare”, a spus Demmler.

Acesta a precizat că scopul demersului a fost acela de a afla cum se descurcă oamenii și cum i-ar putea ajuta.

Anul trecut, Thierig a criticat atitudinea unor angajați. Nu era loc în fabrica sa pentru oameni care „nu se puteau da jos din pat” dimineața, a spus el în cadrul unei întâlniri de lucru. În iulie 2024, Tesla a oferit chiar și un bonus pentru angajații cu puține concedii medicale.

Au dispărut zeci de mii de cești de cafea

În această vară, tot la fabrica Tesla din Germania, a fost descoperită o altă problemă. În timpul unei întâlniri cu angajații, managerul uzinei, Andre Thierig, a anunţat că lipsesc de pe inventar 65.000 de ceşti de cafea.

„Statistic, fiecare dintre voi are acasă cinci ceşti de cafea”, a remarcat în mod ironic Thierig.

Ulterior, Andre Thierig a revenit precizând că afirmațiile sale cu privire la ceştile de cafea lipsă nu au reprezentat o acuzaţie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: