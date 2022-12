Şefa diplomaţiei germane critică Austria pentru votul împotriva aderării României la Schengen: „O zi proastă pentru Europa”

"Nu numai că mi-aş fi dorit o decizie diferită astăzi, în care Bulgaria şi mai ales România să fie incluse şi ele în spaţiul Schengen, dar este o mare dezamăgire", a declarat joi politicianul german, scrie news.ro.

"Faptul că s-a ajuns la această situaţie din cauza veto-ului austriac şi a acestei decizii forţate, cred că este mai mult decât greşit din punct de vedere al politicii europene şi al geopoliticii", a punctat Annalena Baerbock.

"În loc de o zi bună şi puternică pentru Europa, astăzi avem o zi proastă pentru Europa", a mai spus Baerbock. "Şi cred că toată lumea ar trebui să se gândească singură dacă aceasta a fost într-adevăr decizia corectă", a adăugat ea.

Şefa diplomaţiei germane a precizat că guvernul german şi ea însăşi, la telefon, au luptat până în ultimul moment pentru ca Bulgaria şi mai ales România să fie incluse în spaţiul Schengen. "Am fi putut face un pas în plus spre consolidarea Europei la sfârşitul acestui an european atât de greu, ca să nu spun crud. S-a întâmplat exact invers", a spus Baerbock.

Germania a încercat joi, la Consiliul JAI, să blocheze aderarea Croaţiei la Schengen pentru a forţa Austria să accepte flexibilizarea poziţiei în privinţa României şi Bulgariei.

Surse politice au declarat pentru news.ro că ministrul austriac de interne a fost luat prin surprindere şi în mod evident nu se aştepta să fie contracarat de Germania.

În declaraţii făcute zilele trecute, oficialii austrieci criticaseră însă voalat Germania că nu mai are controale la frontieră şi lasă toată povara filtrării imigranţilor pe seama Austriei. „Aceasta este o problemă de securitate, nu putem să o ascundem sub preş, trebuie să vorbim despre ea. Din 2015 am avut această problemă şi am avut un control asupra graniţelor din Germania şi Austria. Acum am observat că autorităţile germane nu mai verifică graniţele, iar asta înseamnă că noi trebuie să verificăm graniţele şi cu Slovenia, şi cu Ungaria, deci chiar avem o problemă cu Schengenul, avem o problemă reală cu migraţia ilegală, dar asta nu este singura problemă care ne îngrijorează”, declara, chiar miercuri seară, cancelarul austriac Karl Nehammer, în conferinţa de presă comună cu liderul PPE, Manfred Weber.

Până la urmă, „acel blocaj din partea Germaniei şi Luxemburgului (la Consiliul JAI) nu s-a materializat. Opoziţia a fost prea puternică, iar dacă s-a mers mai departe cu undă verde pentru Croaţia, se obţine cel puţin un succes al zilei de azi”, a explicat jurnalistul Jack Parrot, corespondent la Bruxelles.

Ministrul german de externe, Annalena Baerbock provine din partidul Verzilor din Germania, iar în Austria ecologiştii sunt parteneri de guvernare ai conservatorilor din OeVP. Vicecancelarul austriac, Werner Kogler, care este lider al Verzilor austrieci, semnalase în urmă cu două săptămâni că nu este de acord cu blocarea aderării României la Schengen.

Dată publicare: 08-12-2022 21:31