Șefa consiliului de supraveghere al Meta, îngrijorată din cauza dezinformării într-un an cu alegeri în foarte multe țări

Helle Thorning-Schmidt, copreședinte al Consiliului de Supraveghere al Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a scris un editorial în Financial Times în care avertizează asupra pericolului dezinformării, provocat de AI.

Thorning-Schmidt, care a fost prim-ministru al Danemarcei, spune că 2024 este un an extrem de important, deoarece aproximativ jumătate din populația globală va merge să voteze.

”Dar, dacă nu suntem atenți, anul care va doborî recordurile electorale ar putea, de asemenea, să frângă democrația. Am văzut cu ochii mei cum actorii răi lucrează online și offline pentru a submina procesele democratice corecte și juste. În timp, aceste eforturi s-au perfecționat.

Platformele de socializare au devenit forumuri pentru semănarea dezinformării și incitarea la violență. Cu atâtea alegeri iminente, riscurile sunt amplificate de inteligența artificială. Clipurile video și audio false ale candidaților care le spun susținătorilor să nu voteze se înmulțesc.” - spune șefa Meta în Financial Times, într-un editorial care are titlul ”Trebuie să acționăm acum împotriva dezinformării online”.

Ea explică faptul că acest fenomen al dezinformării nu îi afectează doar pe politicieni și votanți, ci și vedete din lumea show-business, precum Taylor Swift.

Copreședintele de la Meta precizează faptul că, recent, la nivelul companiei pe care o conduce, a fost luată o ”decizie istorică”

”Luni, Consiliul de Supraveghere, care ia decizii independente cu privire la conținutul de pe Facebook și Instagram, a emis o decizie istorică cu privire la conținutul video editat pentru a părea că președintele SUA, Joe Biden, atinge inadecvat sânul nepoatei sale adulte.

Am constatat că postarea nu încalcă politica existentă a Meta privind manipularea media, în parte pentru că nu a fost generată de AI, și modificarea videoclipului era evidentă. Cu toate acestea, am constatat și că această politică are puțin sens. Interzice videoclipurile modificate care arată oameni spunând lucruri pe care nu le-au spus, dar nu interzice postările care înfățișează o persoană făcând ceva ce nu a făcut. Se aplică doar videoclipurilor create prin AI, dar lasă alte conținuturi false să scape.” - spune Helle Thorning-Schmidt.

În opinia sa, pentru a ține pasul cu amenințările, platformele de socializare ”nu trebuie să reinventeze roata”, ci ar trebui să reducă complexitatea și ”să se întoarcă la principii de bază”.

”În primul rând, politicile care suprimă libertatea de exprimare trebuie să specifice prejudiciul real pe care încearcă să-l prevină. Există tensiuni clare între a permite libertatea de exprimare și protejarea oamenilor de prejudicii reale.

Intenția utilizatorului și modul în care alți utilizatori înțeleg conținutul său sunt cheia pentru determinarea probabilității unui astfel de prejudiciu.”

Cenzura disproporționată poate contribui la un climat de dezinformare și poate afecta drepturile utilizatorilor de a accesa informații sau de a-și împărtăși opinii - este concluzia copreședintelui Consiliului de Supraveghere al Meta.

Sursa: Financial Times Etichete: , , , , Dată publicare: 06-02-2024 13:26