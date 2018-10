Pachet cu un dispozitiv exploziv improviat adresat Casei Albe. Sediul CNN, evacuat

Un jurnalist CNN a postat pe Twitter un mesaj prin care anunță că redacția a fost evacuată. ”Niciodată nu am văzut așa ceva. Vehicule ale forțelor de intervenție sunt aici. Noi urmăm protocolul de evacuare”, a scris pe Twitter Oliver Darcy.

We are being evacuated right now at time warner center in NYC. Striking scene as alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air.

Poppy Harlow și Jim Sciutto erau în transmisiune live în momentul în care alarma de incendiu s-a declanșat, iar toți angajații au fost anunțați că trebuie să evacueze clădirea, pentru că un dispozitiv suspect, posibil explozibil, a fost găsit în camera de corespondență de la parter.

Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o