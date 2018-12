Scrisorile secrete trimise de George Bush Sr unui băiețel filipinez, timp de 10 ani. FOTO

CNN

George H.W.Bush a finanțat în secret, timp de 10 ani, un copil din Filipine.

Folosind un pseudonim, al 41-lea președinte al Statelor Unite a corespondat ani la rând cu băiețelul de 7 ani și a investit în educația lui Timothy, inclusiv în activitățile extracuriculare.

Prin intermediul ONG-ului Compassion Internațional, care, prin intermediul bisericilor locale, îi ajută copiii din comunitățile sărace din jurul lumii, George Bush Sr. a plătit pentru educația, activitățile curriculare și mesele băiețelului.

După decesul fostului președinte, ONG-ul a trimis o parte dintre scrisorile lui Bush către CNN. Deși familia Bush nu a comentat informațiile, purtătorul de cuvânt aMic McGrath a confirmat autenticitatea.

Bush Sr. i-a trimis prima scrisoare copilului în 24 ianuarie 2002, folosind un pseudonim.

Citește și Cum a ajutat George Bush sistemul medical din România, imediat după căderea lui Ceaușescu

„Dragă Timothy,

Vreau să fiu noul tău prieten prin corespondență. Sunt un bătrân în vârstă de 77 de ani, dar care iubește copiii. Deși nu ne-am întâlnit, te iubesc deja. Trăiesc în Texas. O să îți scriu din când în când.

Multă baftă,

G.Walker

CNN

PS: Nu uita să îți spui rugăciunile. Eu fac asta în fiecare zi.”

Fostului lider de la Casa Albă i-a venit ideea de a deveni binefăcătorul unui copil în 2001 când participa la un concert de Crăciun organizat în Washington.

„Pentru că majoritatea muzicienilor (n.r – de la concert) erau creștini, au crezut în misiunea noastră. În pauze, le-au transmis celor din public totul despre noi și i-a întrebat dacă vor să devină binefăcătorii unui copil. Dintr-o dată, domnul Bush, care se stătea mai în spate, înconjurat de securitate, a ridicat o mână și a cerut un pliant”, a declarat Wess Stafford, fost președinte al Compassion Internațional, pentru CNN.

Stafford a mai povestit cum echipa desemnată cu securitatea președintelui a început să se agite, pentru că aceștia nu știau ce conține documentul sau dacă este autentic, însă Bush Sr. a fost de neoprit.

„Șeful securității m-a sunat și mi-a spus că nu e deloc surprins de decizia acestuia, dar că dacă va dona pentru un copil, vrea să se asigure că băiatul nu va afla cine este binefăcătorul său. Așa că în scrisorile către Timothy s-a semnat cu pseudonimul George Walker”, a mai spus fostul președinte al ONG-ului.

Echipa de securitate a era îngrijorată mai ales de siguranța copilului; Timothy ar fi putut fi în pericol dacă cineva afla că ține legătura cu un președinte american.

„Scrisorile sale erau cele mai drăguțe și emoționante din câte am citit de la toți „sponsorii”, însă îi tot dădea indicii cu privire la cine este”.

Chiar și așa, băiatul nu a descoperit adevărul, decât 10 ani mai târziu. Mai mult, în corespondența cu băiețelul a ignorat inclusiv măsurile de securitate impuse. De exemplu, într-una dintre scrisori i-a trimis o fotografie cu câinele său.

„Iată o poză cu câinele nostru. Numele ei e Sadie. A cunoscut multe persoane faimoase. Este un câine bun, născut în Anglia. Prinde șoareci și veverițe și aleargă precum vântul.”

CNN

Într-o altă scrisoare, a mențonat că este suficient de faimos încât să fie invitat la Casa Albă, scrie CNN.

„Dragă Timothy,

Ador fotografia în care ții în mână acel dispozitiv. Am aflat că știi să cânți la chitară, extraordinar! Ai auzit vreodată de Casa Albă? Acela este locul în care trăiește președintele Statelor Unite. Am ocazia să merg la Casa Albă de Crăciun. Iată o broșură pe care am primit-o la Casa Albă din Washington”.

Deși era interzisă trimiterea de cadouri copiilor, George Bush Sr. a început să ignore interdicția când a aflat că lui Timothy îi place să picteze și deseneze.

CNN

„Timothy îi trimitea desene și îi spunea cât de mult îi place arta, așa că i-a trimis caiete pentru schițe, creioane colorate.”

Într-una dintre scrisori, băiatul i-a mulțumit fostului președinte că n-a uitat de el.

„Dragă domnule și doamnă Walker,

Ce faceți? Sper că sunteți bine. Vreau să vă mulțumesc că n-ați uitat de mine. Sunteți așa buni și drăguți. Dumnezeu e bun cu noi. Ne dă trupul și voința să ajungem unde ne dorim. Vă mulțumesc mult pentru carte, îmi place foarte mult.”

În toți anii în care George Bush a sponsorizat activitatea băiatului, acesta n-a bănuit nimic. A aflat cine era binefăcătorul său abia când programul s-a încheiat, la 17 ani.

Când a aflat, Timothy a fost șocat, nu i-a venit să creadă că persoana cu care coresponda a fost cândva președintele unei națiuni. Aceea a fost ultima dată când ONG-ul a auzit ceva despre el, în ciuda eforturilor de a-l localiza.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer