Trei cetățeni români, un bărbat și două femei, au fost arestați în Italia, fiind acuzați de exploatarea mai multor muncitori moldoveni, inclusiv minori, relatează ilgiorno.it.

Acesta este doar unul dintre aspectele cele mai tulburătoare ale operațiunii desfășurate de către carabinieri.

Ancheta, coordonată de carabinierii Inspectoratului de Muncă din Brescia, compania de carabinieri din Chiari și Poliția Financiară din Rovato, a scos la iveală condiții de muncă extrem de precare.

Muncitorii erau plătiți cu aproximativ doi euro pe oră, locuiau în depozitele atelierelor și lucrau ture de până la 10 ore, fără respectarea concediilor, programului de odihnă și a contractelor legale.

Toți cei 14 muncitori exploatați erau cetățeni moldoveni aflați ilegal pe teritoriul Italiei, dintre care trei erau minori.

În plus, anchetatorii au descoperit opt copii care locuiau în condiții similare, provenind din familii diferite.

Bărbatul a fost încarcerat, iar cele două femei au fost plasate în arest la domiciliu.

Ancheta a început pe 11 februarie, după o intervenție a carabinierilor la o firmă locală de prelucrare a produselor din cauciuc, unde s-au descoperit nereguli evidente în ceea ce privește condițiile de muncă și tratamentul angajaților.

Conform anchetatorilor, cei trei români au profitat de sărăcia muncitorilor și de statutul lor ilegal, acțiunile lor fiind încadrate ca intermediere ilicită și exploatare prin muncă, dar și complicitate la imigrație ilegală.