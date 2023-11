Scandal în Europa. Vizita unui oficial taliban în Ţările de Jos şi Germania a provocat un adevărat șoc | VIDEO

Ministrul olandez al Sănătăţii, Ernst Kuipers, a declarat sâmbătă pe X, fostul Twitter, că este în curs de desfăşurare o investigaţie asupra modului în care a fost posibil ca oficialul taliban să participe la conferinţa organizată în perioada 6-8 noiembrie.

Kuipers apare chiar într-o fotografie alături de oficialul taliban, denumit în rapoartele presei drept liderul administraţiei pentru alimente şi medicamente din Afganistan, Abdul Bari Omar. Fotografia a fost difuzată pe X în urmă cu peste o săptămână.

He speaking at the Erdogan-sponsored mosque organisation DITIB in Cologne, Germany. pic.twitter.com/CowczIDjef

This is Abdul Bari Omar, Director of the Taliban's National Food & Drugs Administration in Cologne.

Kuipers şi-a exprimat regretul în legătură cu această fotografie, spunând că nu ştia la momentul respectiv despre cine era vorba. "Desigur, nu vreau să fiu asociat în niciun fel cu acest regim teribil: susţin drepturile omului şi în special drepturile femeilor", a spus el.

????PICTURE : NETHERLANDS’ MINISTER WITH TERRORISTS

Netherlands’ Minister of Health, Welfare and Sport Ernst Kuipers welcomed a terrorist of the Pakistan-backed terrorist group of the Taliban in Hague, Netherlands. Who is responsible if a terrorist act happens in the very… pic.twitter.com/S4Am06fLeX