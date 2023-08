Talibanii sărbătoresc doi ani de la ”cucerirea” Afganistanului. Oamenii s-au adunat în faţa fostei Ambasade a SUA

”Cucerirea Kabulului a dovedit o dată în plus că nimeni nu poate controla mândra naţiune şi că niciunui invadator nu i se va permite să ameninţe independenţa şi libertatea ţării”, salută autorităţile talibane într-un comunicat.

Steaguri alb-negre ale Emiratului Islamic Afganistan - numele dat ţării de noii ei conducători - flutura la puncte de control de securitate ale capitalei, care a căzut la 15 august 2021, când Guvernul susţinut de Statele Unite s-a prăbiuşit, iar liderii afgani au fugit în străinătate.

Two years ago today, the Taliban retook power in Afghanistan.

Now, Zabihullah Mujahid, their main spokesperson opens the doors to the presidential palace to provide a glimpse into the Taliban’s transition from rebel fighters to a nation’s leaders. Watch: https://t.co/RN75f84Qof pic.twitter.com/2ykUgcMCHC