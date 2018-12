Scandal în Egipt. Cum s-au pozat doi tineri pe Marea Piramidă. VIDEO

O înregistrare video în care doi tineri se îmbrățișează complet dezbrăcați pe Marea Piramidă Giza a provocat reacții aprinse în rândul egiptenilor.

Potrivit CNN, este vorba despre un clip care are o durată de aproximativ 3 minute și care a fost înregistrat pe timp de noapte.

În acest video pot fi văzuți un bărbat și o femeie în timp ce urcă pe ceea ce pare să fie Piramida Giza din Egipt, având în spatele lor, cel mai probabil, orașul Cairo.

Apoi, după ce ei ajung în vârf, femeia se dezbracă, iar clipul se termină cu o imagine statică a celor doi, dezbrăcați și îmbrățișați.

După scandal, clipul de pe Youtube a fost editat, fiind eliminată ultima scenă.

Ministrul Antichităților Khaled al-Anani s-a arătat foarte nemulțumit și a numit acest clip o încălcare a moralității publice, precizând că incidentul va fi investigat de procurorul general.

În schimb, Ashraf Mohi, director general al Platoului Giza, a declarat pentru publicația Ahram Online că video-ul este ”fake”, pentru că în acea zonă există pază și securitate, iar locul pare să fie prea luminat.

”Piramidele sunt cele mai importante obiective turistice din lume. Iar oamenii au diferite ambiții și pasiuni când vine vorba să-și exprime dragostea pentru ele”, spune Mohi.

Înregistrarea video a fost încărcată pe Youtube de fotograful danez Andreas Hvid, care postează imagini pe rețelele de socializare cu diferite locuri din lume, iar uneori nuduri.

”Mulți ani am visat să urc pe marea piramidă. Iar ideea de a face un nud acolo am avut-o, de asemenea, de mult timp. Sunt trist, pentru că atât de mulți oameni s-au supărat. Însă am primit, de asemenea, și răspunsuri pozitive de la mulți egipteni”, a spus fotograful pentru tabloidul danez Ekstra Bladet.

El a mai spus că a mai încercat să urce pe piramidă cu o altă prietenă, însă au fost prinși de paznici și interogați la poliție. Apoi a contactat alți prieteni din Danemarca, iar una dintre aceștia a venit la sfârșitul lunii noiembrie.

Până acum, el a călătorit prin Asia, dar spune că va sta deoparte de Egipt de acum încolo.

Urcatul pe piramide în Egipt este ilegal.

