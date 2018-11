O ''minune biologică'' vizibilă din spaţiu a fost descoperită în Brazilia

Muşuroaiele de termite, unele dintre ele încă locuite, situate în nord-estul Braziliei, se întind pe o suprafaţă aproape cât cea a Marii Britanii şi sunt vizibile din spaţiu, relatează CNN.

Aceste formaţiuni sunt rezultatul săpăturilor lente şi constante de pasaje subterane interconectate cu o vechime de până la 4.000 de ani, potrivit unui studiu realizat pe mostre de sol, potrivit AP.

De-a lungul mileniilor, insectele ingenioase au depozitat cantităţi uriaşe de sol şi au creat astfel circa 200 de milioane de muşuroaie cu formă conică, fiecare având o înălţime de aproximativ 2,5 metri şi un diametru de aproximativ 9 metri.

Laolaltă, aceste muşuroaie ocupă o suprafaţă de 230.000 de kilometri pătraţi.

La nivelul solului, muşuroaiele termitelor sunt greu vizibile printre tufişurile ţepoase de caatinga, unice în această regiune semi-deşertică, însă ele pot fi observate pe imaginile satelitare Google Earth.

''Aceste coline au fost produse de o singură specie de termite care au excavat o reţea masivă de tunele pentru a ajunge la frunzele moarte şi pentru a se hrăni în siguranţă direct din substratul pădurii'', a explicat conducătorul studiului, profesor Stephen Martin de la Universitatea Salford.

Researchers have discovered a gigantic complex of 200 million termite mounds in northeastern Brazil, which may be up to 4,000 years old and covers an area about the size of Great Britain https://t.co/tspvOcSRdB pic.twitter.com/Qhbyotufzs