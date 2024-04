Satul care duhnește din cauza fermei de porci. Oamenii au sângerări nazale, femeile sunt sfătuite să nu rămână gravide

Oamenii din Stow Bedon spun că au experimentat sângerări nazale, dureri de cap, probleme de respirație și au avut mâncarea afectată de duhoare. Ei spun că nici nu pot să stea în grădini, iar o femeie a fost sfătuită de medicul de familie să nu rămână însărcinată din cauza problemelor de sănătate pe care le are, relatează Daily Mail.

Problemele au început în 2021, când ferma s-a extins foarte mult, iar numărul porcilor s-a mărit de aproximativ trei ori, la 7.000.

„Este amețitor. Am sângerări nazale, aerul te înțeapă pe nas și în plămâni. Am și dureri de cap. Este stresant. Mâncarea are gust de excremente de porci. Uneori e dificil să respiri dacă te afli în preajma fermei”, spune o localnică de 66 de ani.

„Fiica mea a fost la medic, nu are probleme de sănătate ascunse, dar i-a dat un inhalator pentru că nu poate respira corespunzător. Medicul i-a spus să nu facă un copil”, a mai mărturisit femeia.

Our village pig farm smells so bad it is causing us nose bleeds and spoiling our food https://t.co/XHmm4Vrkuv pic.twitter.com/D0mIf17H5o