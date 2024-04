Săteni din Nepal, păcăliți să-și vândă rinichii, după ce li s-a spus că organele vor crește din nou

La poalele munților Himalaya, doi bărbați își ridică cămășile pentru a dezvălui cicatricele largi de pe corpurile lor.

Amândoi în vârstă de 40 de ani, par stânjeniți - chiar jenați - dar vor să își împărtășească povestea.

Bărbații - numiți Kanchha și Ram - și-au vândut rinichii, împinși de disperarea financiară. Kanchha are încă dureri și nu poate lucra din cauza efectelor secundare ale operației.

"Este imposibil de numărat câți au făcut-o. Peste tot, în acest sat, în acel sat, atât de mulți oameni și-au vândut rinichii" - spune el într-un reportaj Sky News.

Satul Hokse din Nepal are o istorie unică și deosebit de zbuciumată. Este cunoscut sub numele de Valea rinichilor, deoarece cineva din aproape fiecare gospodărie a vândut un rinichi.

Villagers duped into selling kidneys and told organ would regrow

Read more ⬇️https://t.co/MAivpzqOe0