Șapte persoane au fost rănite într-un avion prins în turbulențe, spre Germania. Pasager: „A intrat în cădere liberă”

În cele din urmă, Airbus A330 „a aterizat în siguranță” pe Aeroportul Internațional Dulles, însă șapte pasageri au fost răniți și au fost transportați la spitalele locale, potrivit unui purtător de cuvânt al Autorității Aeroporturilor Metropolitane din Washington, potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), citată de Independent.

Echipajul a raportat că a întâlnit turbulențe severe deasupra Tennessee.

THE VIEW FROM INSIDE: New video shows food that went flying from what passengers describe as a “free fall" on Lufthansa Flight 469. The plane was flying from Austin to Frankfurt when it diverted to Dulles due to significant turbulence. @nbcwashington pic.twitter.com/hwvG61hQUp