Şapte copii şi doi adulţi au fost răniţi după ce o maşină a intrat într-o școală din Londra. VIDEO

Poliţia metropolitană a fost chemată după ce un Land Rover s-a izbit de clădirea unde funcţionau clasele pregătitoare. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 10:00 (12:00, ora României). Şcoala este pentru fete cu vârsta cuprinsă între 4 şi 11 ani şi este situată lângă Wimbledon Common.

Mai multe persoane au fost îngrijite de paramedici, iar la faţa locului a fost trimisă o ambulanţă aeriană. La faţa locului se află şi Brigada de Pompieri din Londra.

Şoferul vehiculului a oprit după incident şl deocamdată nu au fost arestări, iar poliţia a precizat că nu tratează incidentul ca fiind unul de natură teroristă.

„Este în curs de desfăşurare o anchetă pentru a înţelege pe deplin împrejurările a ceea ce s-a întâmplat”, a comunicat poliţia metropolitană.

Şcoala Study Prep Wimbledon, care este situată pe Camp Road, se află într-o locaţie destul de izolată, la aproximativ 1,5 kilometri de All England Lawn Tennis and Croquet Club, acolo unde are loc turneul de Grand Slam de la Wimbledon.

Potrivit Daily Mail, imaginile de la faţa locului arată cum mese şi scaune de exterior au fost zdrobite de vehiculul 4x4 când acesta s-a ciocnit de peretele exterior al holului principal. Se crede că şoferul ar fi fost o femeie care a suferit un „incident medical” în timp ce se afla la volan.

