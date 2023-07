Accident cu cel puţin 20 de morți și 16 răniți. Autobuzul în care se aflau s-a prăbuşit într-o râpâ, în Mexic

Autobuzul s-a prăbuşit într-o râpâ în statul Oaxaca. 16 persoane au fost rănite, a indicat purtătorul de cuvânt.

Un ziar local, Milenio, a relatat că bilanţul este de 25 de persoane decedate.

Accidentul s-a petrecut în localitatea Magdalena Penasco, a scris guvernatorul din Oaxaca pe Twitter.

Poliţia transporturilor din Oaxaca a transmis că autobuzul se îndrepta dinspre Ciudad de Mexico spre Yosondua, un oraş din vestul acestui stat.

Passenger bus crashes into ravine in southern Mexico, killing at least 27 people pic.twitter.com/1qy8zUa45b