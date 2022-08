Sanna Marin, în mijlocul unui nou scandal. Imaginile cu premierul Finlandei la o petrecere au creat vâlvă. VIDEO

Marin petrecea împreună cu personalități precum deputatul Ilmari Nurminen și prezentatoarea de televiziune Tinni Wikström, potrivit ziarului Iltalehti, citat de News.

În înregistrarea publicată pe Instagram Stories, Marin dansează, iar în fundal se aud persoane care strigă ceva despre cocaină, potrivit publicației tabloide finlandeze.

Mikko Kärnä, un deputat din Partidul Centrului, parte din coaliția de guvernare, i-a cerut lui Marin să facă un test pentru depistarea drogurilor și să facă rezultatul public. „Oamenii au voie să aştepte asta de la premierul lor”, a spus el într-o postare pe Twitter.

