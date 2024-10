S-au auzit explozii în gara din Strasbourg, la un tren cu europarlamentari. Pasagerii au fost evacuați de urgență. FOTO

Aceștia precizează că este vorba de un tren care urma să transporte europarlamentari şi funcţionari europeni de la Strasbourg la Bruxelles.

Pelle Geertsen, secretar de presă al unui europarlamentar danez, a scris pe X, postând şi o fotografie, că mulţime de pompieri sunt în gara din Strasbourg, dar foarte puţine informaţii despre ce s-a întâmplat. Are loc o evacuare haotică a unui tren, iar oamenilor li s-a spus să îşi lase bagajele la bord şi să plece abia după ce majoritatea plecaseră deja cu tot cu bagaje, conform News.ro.

And no trains in Strasbourg all right now it seems.

At least 20 mins delay... https://t.co/HUTVALwN5j