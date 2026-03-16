Ministrul de Externe Musalia Mudavadi se află la Moscova în încercarea de a opri recrutarea forțată a kenyenilor în armata rusă pentru a lupta împotriva Ucrainei, scrie Deutsche Welle.

Peste 1.000 de cetățeni kenyeni ar fi fost păcăliți de oferte de muncă civile înainte de a fi trimiși pe linia frontului, iar guvernul de la Nairobi a acuzat oficial Rusia că-i folosește pe kenyeni drept ”carne de tun”.

Kremlinul a racolat cetățeni din zeci de țări străine pentru efortul său de război, mulți fiind păcăliți să creadă că sunt angajați pentru locuri de muncă civile.

Prioritatea pentru Mudavadi va fi localizarea și eliberarea kenyenilor despre care Nairobi susține că au fost recrutați clandestin de Rusia și trimiși să lupte în Ucraina.

Serviciile de informații kenyene cred că peste 1.000 de cetățeni au fost atrași în Rusia cu promisiuni de muncă civilă bine plătită, doar pentru a fi forțați să devină soldați. Relatările din mass-media relatează despre kenyeni recrutați de agenții rusești înainte de a fi trimiși pe linia frontului cu instruire limitată.

O declarație a Ministerului de Externe kenyan a precizat că Mudavadi va solicita „un proces sigur pentru repatrierea soldaților kenyeni” din Rusia.

Zeci de kenyeni uciși și răniți în războiul din Ucraina

Ministerul a declarat că politica guvernului este „de a-i proteja pe kenyenii din străinătate, asigurându-se că aceștia lucrează într-un mediu de lucru sigur și trăiesc o viață demnă departe de casă”.

Adjunctul lui Mudavadi a acuzat Rusia că îi folosește pe kenyeni drept ”carne de tun”. Ambasada Rusiei la Nairobi a negat implicarea sa în această schemă, calificând afirmațiile drept „periculoase și înșelătoare”.

Presa locală a relatat că cel puțin 18 kenyeni trimiși de Kremlin în războiul din Ucraina au fost uciși, în timp ce alți 30 sunt dispăruți. Mudavadi va face presiuni pentru ca cetățenii kenyenii să aibă un acces mai ușor la piața muncii civilă rusă, se arată în comunicatul Ministerului de Externe.

Ministrul urmează să se întâlnească luni și marți cu mai mulți membri ai guvernului rus, inclusiv cu ministrul de Externe, Serghei Lavrov. Nu se așteaptă însă să poarte discuții și cu președintele rus Vladimir Putin.

Mudavadi va susține, de asemenea, o prelegere publică la Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova (MGIMO), a relatat presa locală.

Moscova a recrutat aproape 25.000 de străini pentru a-i trimite la război în Ucraina, majoritatea prin înșelăciune

Luna trecută, Africa de Sud a reușit să obțină repatrierea a 15 dintre cetățenii săi care au declarat că sunt prinși în regiunea estică Donbas după ce au fost atrași să lupte pentru Rusia.

Rusia a recrutat între 18 și 24.000 de cetățeni străini pentru a participa la ceea ce Putin a numit o „operațiune militară specială” în Ucraina. Mulți se alătură voluntar prin canale oficiale, în timp ce un număr semnificativ din Africa, Asia de Sud și Orientul Mijlociu au fost atrași prin intermediul unor rețele de recrutare înșelătoare.

Aceștia sunt apoi constrânși, păcăliți sau forțați să semneze contracte militare. Aproximativ 10.000 de soldați nord-coreeni luptă activ alături de forțele rusești de la sfârșitul anului 2024, în baza unui pact de apărare reciprocă semnat între Phenian și Moscova.

Trupele operează sub comanda rusă, adesea în uniforme rusești cu identități ascunse. Prezența lor a atras condamnări internaționale.