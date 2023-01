Rușii susțin că au doborât un OZN. Cum arată obiectul misterios apărut deasupra orașului Rostov | VIDEO

Vasili Golubev, guvernatorul regiunii Rostov, a scris pe canalul său de Telegram că un "obiect de mici dimensiuni în formă de minge" a fost sesizat zburând la o altitudine de aproximativ un kilometru și jumătate pe 3 ianuarie. În condițiile în care obiectul a fost reperat deasupra satului Sultan Sala din districtul Myasnikovsky din regiune, Golubev a declarat că "s-a luat decizia de a-l lichida", notează Newsweek.com.

"Îi îndemn pe toți să rămână calmi. Pentru a asigura securitatea, toate forțele și mijloacele sunt implicate. Cerul este acoperit de apărări antiaeriene", a adăugat el, fără a preciza despre ce obiect este vorba.

Publicația locală de știri Pivyet Rostov a lansat un titlu care spunea că "un OZN în formă de minge a fost doborât pe cer".

‼️ Last night Russian air defenses intercepted a UFO some 7km from the town of Sultan Saly, Rostov region.

