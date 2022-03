Biden, despre Putin: ”În numele lui Dumnezeu, omul ăsta nu poate să rămână la putere!”. Reacția Kremlinului

Citește aici LIVE UPDATE | Războiul din Ucraina, ziua 31. Ultimele informații

În discursul său de sâmbătă seară, Joe Biden a adoptat o poziție fermă, spunând că Vladimir Putin „nu poate rămâne la putere”, scrie The Guardian.

Kremlinul a reacționat imediat la declarația lui Biden referitoare la faptul că Putin nu mai poate rămâne la putere, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

Reacting to @POTUS comment that Putin “cannot remain in power.” Kremlin spokesman Peskov tells me: “This not to be decided by Mr.Biden. It should only be a choice of the people of the Russian Federation.” #CNN #Russia #Ukraine