Rusia suspectează că servicii secrete din Occident s-au implicat în rebeliunea Wagner. Ce i-a transmis ambasadorul SUA VIDEO

Lavrov nu prezintă nicio dovadă prin care să susţină aceste acuzaţii.

El nu oferă alte informaţii despre această achetă, potrivit News

Şeful diplomaţiei ruse notează însă că ambasadorul Statelor Unite în Rusia a anunţat că Washingtonul ”nu are nimic a face” cu insurecţia lui Prigojin.

???????? Russian special services are already investigating whether Western intelligence services were involved in Prigozhin's coup attempt-Russian FM Lavrov.

Earlier,Western mainstream media claimed US spies knew about Wagner's boss's plans days before he went rogue.

