Rusia: Jurnalistul Dmitri Muratov, laureat al premiul Nobel pentru Pace, atacat într-un tren

„Un individ necunoscut l-a atacat pe redactorul-şef al Novaia Gazeta şi laureat al premiului Nobel pentru Pace Dmitri Muratov în vagonul unui tren", a anunţat jurnalul pe canalul său Telegram.



Dmitri Muratov, editor of Novaia Gazeta and nobel prize laureate, was assaulted while traveling on a train. Red paint laced with acetone was poured over him and his belongings, his eyes suffered from the chemical. https://t.co/sfWXzh1jd6