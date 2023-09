Rusia emite un mandat de căutare pe numele preşedintelui Curţii Penale Internaţionale, fără să spună de ce

Polonezul Piotr Hofmanski este ”căutat în cadrul unei anchete penale”, anunţă Ministerul rus de Interne în baza de date a persoanelor căutate, potrivit agenţiilor ruse de presă de stat Tass şi RIA Novosti, scrie news.ro.

The #Russian Ministry of Internal Affairs has put the Chairman of the International Criminal Court, Piotr Hofmański, on the wanted list. pic.twitter.com/aExKpI9pFk