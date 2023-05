Rusia anunță că a distrus trei ambarcațiuni ucrainene fără pilot care îi atacau o navă de spionaj, în apele Turciei VIDEO

"Astăzi, la ora 05.30, ora Moscovei (02.30 GMT), forţele armate ale Ucrainei au efectuat o tentativă nereuşită de a ataca cu trei ambarcaţiuni rapide fără pilot nava ”Ivan Hurs” a Flotei Mării Negre, care asigura securitatea gazoductelor Turk Stream şi Blue Stream", se arată în comunicatul de miercuri al Ministerului Apărării.

Footage of destruction of one of Ukrainian surface unmanned boats that tried to attack Ivan Khurs ship of Russian Navy in Black Sea. pic.twitter.com/u8QgE8EpTC