Rusia afirmă că a lovit instalaţii din Odesa unde se pregăteau ”acte teroriste”. Cea mai mare catedrală din țară, lovită

'În această noapte, forţele armate ale Federaţei Ruse au efectuat un atac (...) asupra unor instalaţii unde erau în pregătire acte teroriste împotriva Rusiei cu ajutorul unor drone navale', a transmis duminică Ministerul Apărării.

Separat, ministerul a susţinut că relatările ucrainene despre o lovitură rusească asupra Catedralei 'Schimbarea la faţă' sunt false şi că ţintele sale în Odesa erau situate la o 'distanţă sigură' de lăcaşul de cult. Potrivit ministerului rus, 'cauza probabilă' a daunelor provocate catedralei este o rachetă antiaeriană ucraineană.



The center of Odesa is a UNESCO World Heritage Site. The enemy is destroying historic buildings and lives. This night 19 people were wounded, 1 person was killed. My condolences to the families. All of ???????? is with Odesa in our thoughts.

